Kouzelník Pavel Kožíšek promluvil o rodině i práci. Super.cz

Nejznámější český kouzelník Pavel Kožíšek křtil svoji novou kouzelnickou sadu Hororová magie. S prací je spokojený, radost má i z obou synů, kteří jdou v jeho stopách. Starší studuje herectví na konzervatoři, mladšího kouzlení také baví. Zato ale přichází o své půvabné asistentky, které postupně přicházejí do jiného stavu.

Na křest se přišla podívat Hana Mašlíková (37) i se synem Andreasem, kvůli kterému kouzlení na čas odstavila na druhou kolej. Další z asistentek, bývalá modelka a finalistka Miss ČR Martina Dvořáková, už má do porodu necelé dva měsíce, takže se také s kouzlením rozloučila.

"Teď se mnou vystupují finalistky Miss Alena Prešnajderová a Denisa Grossmannová. Ovšem Alenka se nedávno vdala, tak už taky vyhrožuje. Ale zatím vystupuje a do všech rekvizit se mi vejde, střílím ji z děla a jezdí na skluzavce času," smál se Pavel, který musí mít asistentek dost velkou zásobu, protože nikdy neví, kdy se dámy rozhodnou pro mateřství.

Zato následovníka už má jasného. "Staršího syna Matyáše to hrozně baví, díky tomu, že s námi odmalinka trávil víkendy v divadle a je tou atmosférou načichlý. Studuje herectví na konzervatoři a už se mnou vystupuje, ale vystupuje i sám s vlastními představeními. I mladšího Jakuba to baví, doma kouzlí pro kamarády. Chodí i do filmového kroužku a chce být režisérem," vyprávěl nám Kožíšek. ■