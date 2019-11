Cvičitelka Hanka Kynychová navrhla svoji sportovní kolekci. Modelkami byly i známé herečky, které předvedly své figury

Hanka Kynychová vytvořila vlastní sportovní kolekci. Super.cz

Cvičitelka Hanka Kynychová (51) expanduje i do oblasti módy. I když existuje dost globálních firem, které se zaměřují na sportovní oblečení, nebyla s výrobky stoprocentně spokojená, a rozhodla se, že vytvoří svoji vlastní kolekci.

"Přemýšlela jsem o tom už dlouho, dokonce ještě v době, kdy jsem dělala sportovní aerobik, ale tehdy to nedopadlo," vyprávěla nám na své první módní show, kde pro ni předváděly i známé dámy, které k ní chodí cvičit, jako Kristýna Janáčková a Denisa Pfauserová nebo moderátorky Štěpánka Duchková a Lejla Abbasová. Po dlouhé době se díky Hance objevila na mole i Agáta Prachařová.

Svůj model už Kynychová měla na devatenáctém videu se svojí cvičící sestavou, ale tvořit pouze pro sebe samotnou ji neuspokojilo. "Když jsem chtěla vydat další DVD, neměla jsem co na sebe a řekla jsem si, že to zvládnu. Chtěla jsem, aby to bylo hlavně barevné, protože v krámech je všechno tmavé," vysvětlila.

Pokud jde o velikosti, zatím jsou k dispozici oblečky od eska po elko. "Ale už jsem slyšela výhrady, protože i ke mně chodí cvičit dámy, které mají velikost XL, takže to asi ještě o číslo rozšířím. Ostatně ani já už se do eska nevejdu a nosím emko," prozradila. ■