Nadávky, vulgární komentáře: Zorka Hejdová promluvila o zlobě na sociálních sítích. Nejsprostší na ni byla matka dvou dětí

Zorka Hejdová má s hejty na sociálních sítích bohaté zkušenosti. Čelí jim jako každý influencer. Michaela Feuereislová

Své zkušenosti s nepřejícníky mají i letošní moderátorky Czech Social Awards, tedy cen pro nejinspirativnější osoby českých sociálních sítí, Zora Hejdová (29) a Jitka Nováčková (27).

„Asi nemám žádnou horší zkušenost s hejty než většina ostatních influencerů. Občas nějaké nadávky, vulgární komentáře. Nestává se to často, ale když už, vždycky se spíš zamyslím nad tím, co k tomu člověka vede, a hlavně jaký je to člověk,“ říká Zorka.

„Většina takových účtů je fejkových nebo úplně prázdných, ale jednou mi nějaká žena napsala pod fotku tak vulgární komentář plný těch nejhorších nadávek, že nechci žádnou z nich ani opakovat, a když jsem otevřela profil, byla to normálně vyhlížející matka dvou dětí. Tehdy jsem si začala klást otázku, jestli je v tomhle smyslu svět ještě v pořádku,“ svěřila Hejdová.

Ta se na stage během finále, které proběhne 28.11., postaví po bok kamarádky a rovněž influencerky Jitky Nováčkové. Ta krátce doplňuje slova kolegyně: „Myslím, že nekonstruktivní kritika nikomu nepomáhá. Od fanoušků vítám, pokud mi napíšou svůj názor, a ráda otevřu diskuzi, zajímá mě to. Ale pokud mi někdo napíše, že jsem hloupá a ještě ošklivá, nemám k tomu co říct.“ ■