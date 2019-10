Tady už je to vážné: Ex Jágra Kopřivová plánuje s modelem a zápasníkem společné bydlení

Veronika Kopřivová plánuje společné bydlení s Miroslavem Dubovickým. Super.cz

Na otevření obchodu s kabelkami jsme si povídali i o tom, jak zvládla první Mírův zápas, když v ringu při klání v kickboxu zvládnul pouhých 89 vteřin a skončil pořádně dobitý. "Čekala jsem to horší, protože z těch zápasů, až už ti kluci prohrávají, nebo vyhrávají, tak většinou ta zranění mají. Hokej je taky tvrdý sport, ale ten kickbox je náročnější, člověk je tam sám v kleci, nikdo mu nepomůže a musí spoléhat jen sám na sebe," krčila rameny Veronika, která sama tento sport už dva roky provozuje. Samozřejmě v něžnějším provedení.

Momentálně se s partnerem chystá na další zahraniční cestu. Pojedou do Ameriky, kde má Veronika v plánu hlavně nakupování pro svůj e-shop. "Cestujeme spolu hodně. Byli jsme třikrát v Itálii, jednou ve Španělsku a Míra se mnou pojede do Ameriky poprvé, ještě si musí vyřídit povolení ESTA. Řekla jsem si, že si to trošku zpříjemníme nějakými výlety," vyprávěla.

To ovšem není jediná novinka. Pár plánuje i společné bydlení. Doposud měla Veronika svůj byt a Miroslav bydlí s dvojčetem Martinem. "Už se bavíme o nějakém sestěhování, že bychom si našli něco společného. Chce to sám, je to jeho rozhodnutí a myslím si, že už je dost velkej, aby bydlel sám a ne s dvojčetem. I když mají s bráchou skvělý vztah, nemyslím si, že jsou na sebe nějak urputně fixovaní, každý si jede to svoje. Ale určitě se těší do svého," míní Veronika, s níž tedy bude Míra bydlet jako s první ženou. ■