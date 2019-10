Vojtěch Dyk předtavuje projekt D.Y.K. a klip Mr. Beat Video: Universal Music

Zpěvák Vojtěch Dyk (34) představuje první ochutnávku, klip k singlu Mr. Beat, ze své nové desky D.Y.K. Vznikla v New Yorku ve spolupráci s hudebním producentem, klávesistou a držitelem Grammy za album s Gregorym Porterem Ondřejem Pivcem. Uznávaný muzikant, který v New Yorku žije již deset let, přizval do nahrávacího procesu také svou kapelu Kennedy Administration.

„Každý člověk hledá svou životní cestu, muzikant tu muzikantskou, truhlář truhlářskou.... Někdo ji hledá chvíli, někdo celý život. Já na té své pokročil zase o nějaký ten krok jinam, do svého nitra - autorského, do svého vesmíru – hudebního, do světa bez hranic. Až tak, že jsem v New Yorku přizval zahraniční hráče a díky Ondřeji Pivcovi a Kennedy Administration udělal své nekompromisně autorské CD,“ říká Dyk.

„Když mě před nějakou dobou Vojta oslovil s tím, že by měl zájem se mnou spolupracovat na novém projektu, netušil jsem, jak rozsáhlá a umělecky uspokojující práce je přede mnou. Spojením Vojtova přirozeného talentu, newyorských hudebníků a prostředí, které jsem mohl poskytnout, vznikl podle mě na evropské poměry výjimečný a nezvykle kvalitní projekt, který má potenciál vejít do hudebních dějin. Práce na albu D.Y.K. pro nás byla velkou radostí a myslím, že to je na výsledku velmi poznat,“ doplňuje Pivec.

Skladba Mr. Beat je, jak název napovídá, volně inspirovaná Rowanem Atkinsonem a humornou postavičkou Mr. Beana.

„Singl je primárně o lidech, kteří mají růžový klapky kolem očí, díky kterým nevidí, že vedle nich a za nimi se odehrává drama všedního života. Takových lidí je, myslím, dosti. Tento člověk vám například, jakožto starší osobě, pomůže čile přes přechod, na jehož konci na vás spadne cihla z přilehlého rozestavěného obchodního centra. To už náš hrdina ovšem nevidí a svižně pokračuje dále, aby pomohl dalším nešťastníkům, které náhodně potkává,“ vysvětluje Dyk.

Klip vznikl v režii dvojice Givinar Kříž a Jordan Haj. Album D.Y.K. vyjde v listopadu. ■