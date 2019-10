Elton John se pustil do Madonny za to, jak se nemilosrdně opírala do Lady Gaga

Madonna a Elton John Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jedním z nich je i vyjádření jeho nesouhlasu s tím, jak se Madonna (61) zachovala vůči jeho oblíbené zpěvačce Lady Gaga (33) v době, kdy vydala píseň Born This Way.

„Dělával jsem si srandu z Madonny za to, že používá na koncertech playback, ale problém mezi námi začal, až když se pustila do Lady Gaga v americké televizní show. Naprosto vidím tu podobnost singlu Born This Way a Madonnina Express Yourself, ale co mi nejde do hlavy, je, proč byla tak nemilosrdná a sprostá, místo toho, aby to brala jako kompliment. Obzvlášť, když tvrdí, že je pro ženy vzorem. Myslím si, že je to jednoduše špatně, když zavedený umělec kope do mladšího, který je na začátku kariéry. To by dělat neměl.“

Nenávist mezi Eltonem a Madonnou panuje už mnoho let, v roce 2012 si pustil zpěvák pusu na špacír s tím, že si myslel, že v tu chvíli není rozhovor nahráván a baví se s redaktorem jen jako přátelé. To už bylo v době po útoku na hudbu Lady Gaga a Elton tehdy o Madonně řekl: „Pardon, ale její kariéra skončila. Její turné bylo příšerné a nemohlo by být větší s*ačkou. Pokud má ještě nějaký zdravý rozum, tak by nahrála něco jako Ray of Light, držela se zpátky od tanečních věcí a byla jen skvělou popovou zpěvačkou a dělala popové nahrávky, které umí báječně. Ale ne, ona musí jít a dokázat, že vypadá jako zatracená pouťová striptérka.“

Za tato vyjádření se později omluvil s tím, že nepatřila do oficiálního rozhovoru, ale jak vidno, ani po vydání knihy ke smíření mezi těmito umělci také nedojde. Ovšem Lady Gaga se s Madonnou potkala na předávání Oscarů a na nenávist to z fotek nevypadalo.