Anetu Stolzovou pojil s Karel Gottem nejen pracovní, ale také přátelský vztah. Foto z červnové oslavy Gottových 80. narozenin. Michaela Feuereislová

Když se pak potřebovala domů vrátit, musela v noci, aby se vyhnula pozornosti, jak řekla Novinkám v rozhovoru mluvčí rodiny Aneta Stolzová. Před Bertramkou totiž bezprostředně po oznámení zpěvákova úmrtí vzniklo pietní místo, ke kterému se scházeli lidé z celé republiky i zahraničí. I tomu média věnovala pozornost.

„Nikdo vůbec netuší, co Ivanka prožívala v uplynulých dnech, když se musela ve tři ráno tajně vplížit do svého domu, aby při baterce zabalila sobě a dětem věci na pohřeb a do školy. Musela si proklestit cestičku mezi svíčkami a poté zase vrátit svíčky zpět, aby nenarušila pietní místo, které si před domem veřejnost vytvořila. Plně to respektovala a mezitím se skrývala s dětmi po přátelích, aby unikla fotografům,“ uvedla Stolzová.

Na zpěváka, se kterým ji v průběhu let začal pojit nejen pracovní, ale i přátelský vztah, vzpomíná jen v tom nejlepším. „Nejšťastnější byl se svou rodinou v soukromí a také na pódiu mezi svými příznivci,“ řekla.

Stolzová promluvila také o mateřství, jen týden po odchodu Gotta porodila dceru Amálii Karlu. „Byl to takový smích skrz slzy. Amálka je náš dar z nebes, a ještě pár dnů před odchodem pana Gotta jsme všichni seděli u nich doma v kuchyni a symbolicky jsme si přiťukli na nové životy. Bylo to neskutečně silné,“ dodala Stolzová, která je matkou ještě staršího Adama. Nejstarší dcerka Natálka zemřela na onkologické onemocnění. ■