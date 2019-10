Jak to má Lucie Hunčárová se svými ex? S Onderem se zahrnují polibky, ale na přátelství s Ridim je ještě brzy

Lucie Hunčárová se svými bývalými partnery. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Česká televize

O novém vztahu příliš sdílná není, a to hlavně proto, že její milý není z branže a není na takové prostředí zvyklý. Pro jeho vlastní klid ho proto blondýnka udržuje v anonymitě. O svých expartnerech se ale rozpovídala o trochu víc.

Hunčárová dorazila na druhý večer StarDance, kde se setkala i se svým dřívějším partnerem Janem Onderem (34). Není žádným tajemstvím, že jakmile se Lucie dala dohromady s kuchařem Ridim, nebyla o hezkých vztazích s Onderem ani řeč. To už je ale minulost. Oba tanečníci se k sobě na StarDance měli, zářili úsměvy od ucha k uchu a před fotografy pobaveně šaškovali. Nechyběl uvítací polibek na tvář a Honza Lucii dokonce jako pravý gentleman políbil ručku.

„Vztah s Honzou Onderem se nám výrazně zlepšil. Přišlo to už před rokem a půl, akorát jsme to nechtěli dávat na odiv. Dali jsme si občas oběd nebo kafe,“ prozradila pro Super.cz Lucie.

„Náš vztah se zlepšil už v průběhu mého vztahu s Emanuelem, ten o tom věděl. Mně to bylo na jednu stranu líto, že bych měla Honzu, se kterým jsem prožila 11 let a z toho 8 let v partnerství, ze života odstřihnout. Víceméně toho člověka znáte jako své vlastní boty, stejně tak on vás.“

Kdo z nich udělal první krok k přátelství? „Já jsem ho zkontaktovala první a potom jsme se začali navzájem komunikovat. Byli jsme ve spojení, i když chodil s Mílou (herečka Lumíra Přichystalová - pozn.),“ přiznala blondýnka a zároveň dodala, že k velkému návratu v jejich případě nedojde. „Návrat k sobě u nás nehrozí a nehrozil nikdy. Ale jsem člověk, který ty vztahy nechce přeseknout a uzavřít. Chtěla jsem o něm vědět, jestli je v pohodě a má se dobře.“

Má stejně přátelský vztah i se svým italským expřítelem? „Myslím, že s Emanuelem přijde čas na to, že zajdeme na kafe taky. Vlastně jsme si nic neudělali, nestalo se vůbec nic, oba dva jsme se na tom dohodli a myslím, že jsme měli fakt krásný vztah. Máme to sice vyřešené, ale ještě je na to brzy,“ říká Hunčárová, která potvrdila, že přesto v kontaktu jsou a občas si zavolají.

I v tomto případě ale byla tím, kdo musel navázat společnou konverzaci. „Trvalo mi to tři měsíce, než jsem se nějak dala dohromady a pak jsem zjistila, že má Emanuel nějaké zdravotní problémy, tak jsem ten kontakt znovu obnovila, protože mi to nebylo jedno a chtěla jsem vědět, jak se má.“

Emanuela v poslední době provázely nepříjemné zažívací problémy, kvůli kterým dokonce skončil v nemocnici. Naštěstí se v plných silách znovu pustil do své milované práce, a tak se zdá, že se jeho zdravotní stav zlepšuje, což potvrdila i sama tanečnice. ■