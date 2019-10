Dekolt k prasknutí: Kateřina Brožová se předvedla v sexy kostýmu, ze kterého šla hlava kolem

Takhle sexy herečku neznáme. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Porotu i diváky nadchla nejen tím, že náročnou píseň odzpívala, ale nepřehlédnutelný byl také její napěchovaný dekolt. K němu se také po jejím odvážném vystoupení okamžitě vyjadřovali porotci. „To bylo velmi pěkné poutavé vystoupení, píseň byla houpavá. Měli jsme dobrou náladu, a teď ji máme ještě lepší. Bylo to zazpívané s přehledem a bylo to sexy,“ řekl Jakub Kohák.

Svůdný dekolt nenechal bez komentáře ani další jeho kolega. „Já bych chtěl říct, že náš pořad je zelený, snažíme se šetřit životní prostředí, místo toho bychom koupili novou podprsenku 75D, tak jsme vzali to A, a Kateřině jsme ho dali a podívejte se kolik radosti to udělalo, je potřeba šetřit a my ti děkujeme, že sis to na sebe vzala a krásně jsi to zazpívala,“ řekl Aleš Háma.

Nutno říct, že Brožová vypadala v odvážném korzetu opravdu skvěle. Přestože se jí prý v modelu příliš dobře nedýchalo, píseň odzpívala a odtančila s lehkostí a předvedla se zatím v nejprovokativnějším kostýmu za celý pořad. ■