Vítězství jí přinesl až Michael Jackson: Nejmladší účastnice Tváře předvedla skvělou show i se zápalem plic

Kateřina Marie Fialová vyhrála osmý díl Tváře. Foto: archiv TV Nova

Nejmladší účastnice pořadu to zvládla na výbornou. A to i přesto, že onemocněla zápalem plic a do vystoupení nemohla dát tolik energie. „Mám zápal plic,“ postěžovala si už během zkoušek, kdy se při zpěvu i při tanci neustále zakašlávala.

Před diváky pak ale předvedla dokonalé číslo, za které si vysloužila ovace ve stoje. „Hrozně jsem se na to těšil a byl jsem rád, že sis to vylosovala zrovna ty, protože jsem věděl, že nejenom to zatancuješ, ale uděláš tam ty pohyby do těch teček jako on a zazpíváš to taky do těch teček. Udělala jsi to tak, jak jsem si přál,“ řekl jí po vystoupení Janek Ledecký.

„Má milá, co si předvedla dneska, je hodno vítěze celý soutěže, bylo to jedna k jedné, bylo to tanečně i pěvecky skvělé vystoupení. Dítě, uzdrav se,“ popřál jí Aleš Háma, který byl z vystoupení Kateřiny také nadšený. I navzdory nemoci se mladá herečka stala vítězkou celého dílu a mohla šek na 50 tisíc korun poslat na dobročinné účely. „Tak já to posílám do Handipet Rescue, je to pro postižená zvířátka, ani nevíte, jak moc jsem ráda, mám k tomu citový vztah a moc děkuju,“ řekla Kateřina. ■