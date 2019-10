6 měsíců už je šťastně zadaná: Gábina Partyšová se potřebovala po rozvodu rok a půl čistit

Gabriela Partyšová Super.cz

"Vždycky si musím mezi těmi chlapy dát odstup. Po prvním manželovi jsem měla pauzu tři roky, po druhém rok a půl. Musím ten vztah odžít, vyčistit se a nenést si do dalšího vztahu špínu. Odžila jsem si to, jsem půl roku ve vztahu a je mi hezky," řekla Super.cz Partyšová.

I když dvě manželství nevyšla, dalšího by se nebála. "Jedna astroložka říkala, že se dají za život zvládnout čtyři velké vztahy a sňatky. Na lásce není co zvažovat. To cítíš, jestli to tak chceš, nebo ne. Každý vztah, manželství ti do života něco přinese," říká moderátorka.

"Myslím, že je mnohem horší, jak jsou dnes holky do čtyřiceti single. Single život bez dětí je hrozně sobecký. Samozřejmě jsem nikdy nechtěla být rozvedená a už jsem dvakrát. Na druhou stranu je lepší být dvakrát rozvedená, než být ve čtyřiceti single a žít si život bez různých povinností a závazků. Ono to pak leze na mozek," uzavřela Gábina na castingu soutěže krásy Look Bella, kde zasedla v porotě. ■