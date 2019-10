Hvězdy seriálu Hospoda po 23 letech: Na co nejen štamgasti vzpomínají a jak dnes vypadají?

Seriál Hospoda se začal vysílat v roce 1996. Foto: archiv TV Nova

Štáb pořadu Život ve hvězdách, který Nova vysílá ve čtvrtek večer, vyrazil za herci Petrem Nárožným, Josefem Dvořákem, Evou Čížkovskou, Václavem Knopem, Janem Kanyzou a Ladislavem Potměšilem, kteří patřili mezi hlavní postavy seriálu.

„Jirka Menzel za mnou třeba přišel, dívali jsme se na to, co jsme natočili, a při tom mi špitnul do ucha: Já už bych chtěl zase režírovat, já už nechci hrát,“ svěřila Eva Čížkovská a dodala. „Bylo to něžný, bylo to krásný, hrozně ráda na to vzpomínám.“

Představitel domácího Jonáše prozradil, že moc nevěřil tomu, že bude mít Hospoda u diváků úspěch. „Abych řekl pravdu, my jsme tomu moc nevěřili. Nebyly s tím žádné zkušenosti, neměli jsme to de facto s čím porovnávat. Nova prakticky začínala, šlo o druhý seriál. Trochu jsme se báli toho žánru,“ svěřil herec.

O malou vzpomínku se podělil i Jan Kanyza, který hrál advokáta Zatloukala. „Já na Hospodu vzpomínám velice rád a musím říct, že já sám jsem ji považoval za instruktážní hraný dokument pro naše manželky, přítelkyně, milenky, tchyně, aby se nás pořád nevyptávaly, co v té hospodě děláme a o čem se tam takovou dobu bavíme. O tomhle tom,“ řekl vtipně Kanyza. ■