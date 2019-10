Drsná moderátorka pořadu Nejslabší! Máte padáka! Zuzana Slavíková je nakrátko a téměř bez vrásek. Jak to dělá?

Zuzana Slavíková Super.cz

Herečka a bývalá moderátorka pořadu Nejslabší! Máte padáka! Zuzana Slavíková (54) se po dlouhé době objevila na společenské akci, a rovnou ve zbrusu novém sestřihu. Nechala se ostříhat úplně nakrátko. "S přibývajícím věkem krátíme. Rodově totiž nemáme příliš husté vlasy, tak si myslím, že je dobrý krok to trošku zkrátit a nechat to, ať si to žije," řekla Super.cz herečka.

Zvyknout si jí problém nedělalo, zná to z dob těhotenství. "Vždy, když jsem byla v jiném stavu, šla jsem nakrátko. Byla jsem na to zvyklá. Pravda, byla jsem trošku mladší, tak to jinak vypadalo," usmívá se moderátorka kdysi veleúspěšného pořadu televize Nova Nejslabší! Máte padáka!. "To už je let. Bylo to tenkrát moc fajn. Ale jako moderátorka se necítím. S televizí mám stále co dočinění. Práce je dost, divadlo, rádio, občas točím," prozradila Slavíková na kosmetické párty plné rituálů.

Sama přiznala, že se o sebe příliš nestará. "Moc o sebe nepečuji. Mám kila navíc. Můj tatínek kdysi říkával, že si musím v určitém věku vybrat mezi obličejem a prdelí. Buď budu mít hezký obličej a budu trošku při těle, nebo budu zezadu vypadat jak šestnáctka a zepředu budu stařenka. Tak jsem si vybrala," dodala se smíchem. ■