České šperky s velkým QI. Okouzlí i vás!

Že jsou Vánoce daleko? No a co! Vyřešte dárky pro vaše milé a milované už teď. Máte to v klidu a uvidíte, že vyberete správně. Vždyť vypadat úžasně je tak snadné. Stačí jen vybrat ty správné doplňky v podobě originálních stříbrných šperků PRAQIA.

Užijte si jedinečnost Taky máte rádi, když krása ctí i dobré řemeslo? Popusťte uzdu fantazii a přejte si letos pod stromeček něco jedinečného a osobitého, co vás trochu rozmazlí. Nebo vyberte dárek a udělejte radost někomu druhému. Nechte se překvapit neuvěřitelným designem a stylem něžných i elegantních vzorů českých šperků ze stříbrné dílny PRAQIA Jewellery. Inspirujte se a zamilujte se do nich. Překvapte sebe i své okolí. Díky vlastnímu designu, vývoji a výrobě najdete v PRAQIA Jewellery opravdu širokou škálu úžasných stříbrných, především dámských šperků. Na své si ale přijdou i malé parádnice. A speciální kolekci s názvem Viking najdou i pánové. Prohlédnout nyní na www.praqia.cz

Nová stříbrná hvězda na nebi krásy a elegance Na českém trhu se před časem objevila nová značka stříbrných šperků PRAQIA. Přichází trochu tajemná, trochu jiná, přesto tradiční a stále elegantní. Čerpá svou sílu z dávné historie českého stříbra a českých šperkařů. Hrdě nese grafickou zkratku QI, symbol přírodní energie, ale i kvality a inteligence. Úplným nováčkem však na trhu není – má bohaté zkušenosti s českými a slovenskými zákazníky, svými šperky okouzlila také japonský či vietnamský módní trh. Jemná elegance rostlinných motivů i výraznější geometrické křivky jsou základem neotřelého a nápaditého designu. Díky nejmodernějším laserovým technologiím a pečlivému ručnímu zpracování každičkého detailu našimi šikovnými šperkaři získáte nejvyšší úroveň kvality, kterou oceňují ženy u nás i v zahraničí. Prohlédnout nyní na www.praqia.cz

České šperky pro výjimečné příležitosti, ale i jen tak pro každý den To nejlepší ze stříbrné dílny PRAQIA najdete v kolekci Exclusive. Vytvořili jsme pro vás bohatě zdobené, složité a propracované šperky, ale i jednoduché až minimalistické designové vzory. Vyberete si tak šperk na plesy, svatby nebo pro jiné výjimečné příležitosti či jen tak pro radost. Zasloužený úspěch sklízí naše šperky i u žen v Japonsku či Vietnamu, kde si tradičně velmi potrpí na perfektní kvalitu a kde milují vše, co má svůj silný a osobitý příběh. A právě díky originalitě a vkusu šperků z kolekce Exclusive stále roste jejich obliba i u českých nevěst a svatebčanů. A to už něco znamená. Prohlédnout nyní na www.praqia.cz