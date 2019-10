Po čtyřech dětech je Lejla Abbasová štíhlá jako gazela: Mrkněte na její ploché břicho!

Lejla Abbasová má po čtyřech dětech figuru jako dvacítka. Super.cz

Je matkou čtyř dětí a figuru by jí mohla závidět i leckterá dvacítka. Moderátorka Lejla Abbasová (39) si mohla v klidu dovolit na přehlídce sportovního oblečení cvičitelky Hanky Kynychové (51) odhalit i břicho. Má ho ploché, jako by nikdy nerodila!

"No mě ty čtyři děti honí jako nadmutou kozu, nebo jak říkáte, nadmutou gazelu. Takže to bude asi tím. A docela dost jsem cvičila před posledními dvěma porody," vysvětlovala Lejla, která je matkou osmiletého školáka Davida, kterého má s expartnerem Michaelem Kocábem, a se současným přítelem Volkanem Kaynakem vychovává dvouletou dceru Iman a roční dvojčata Tea a Bena.

Na mole se dokonce roztančila jako kdysi v klubu Radost FX nebo v taneční company Daniela Nekonečného. "Kdybych mohla a našla na to čas, tančila bych dál. Teď ale tancuju jenom kolem dětí, kde se naštěstí střídáme s mým chlapem, bez kterého by se to zvládnout nedalo. Pomáhá ještě maminka a paní na hlídání," upřesnila.

Lejla už přestala kojit a vrací se k práci. "Konečně po spoustě let nekojím, takže jsem se fyzicky i mentálně nadechla. Začínám znovu rozjíždět velký nadační projekt. A moderuju, což mě stále živí. Potřebuju se zase zapojit do toho cvrkotu, ale naštěstí jsem z toho nikdy úplně nevypadla," uzavřela. ■