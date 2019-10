Po prvním porodu zhubla kvůli rozvodu s Pepou Vojtkem, přišla i o mléko: Teď bývalé tanečnici zůstal velký zadek i stehna

Libuše Rohlíčková se nemůže zbavit těhotenských kil ani dva roky po porodu. Super.cz

Dceru Elu svému třetímu manželovi, herci Zdeňku Rohlíčkovi, sice porodila už před dvěma roky, ale stále se nemůže zbavit posledních pěti těhotenských kil. Bývalá tanečnice Libuše Rohlíčková (38), která byla vdaná i za zpěváky Daniela Hůlku (51) a Pepu Vojtka (54), to vysvětluje spokojeným rodinným životem.

"Po narození Matyáše jsem zhubla hned, byla jsem jako lunt. Ale za to mohl stres, když jsem se rozváděla. Přišla jsem i o mléko, kojila jsem jen do čtvrtého měsíce, takže Mates nebyl tolik kojené dítě jako Elinka, kterou jsem kojila do jejího roku," vzpomněla si na krušné doby, kdy ji opustil druhý manžel Pepa kvůli její bývalé kamarádce Jovance.

"Ale rozhodně bych kvůli pár kilům navíc neměnila. Jsem šťastná za rodinu, kterou mám. A pokud jde o hubnutí, nemůžu se vymlouvat, že to nejde, když se podívám na jiné mámy od dětí, jako jsou Simona Krainová (46) nebo zrovna Lejla Abbasová (39), která tady s námi předvádí sportovní oblečení Hanky Kynychové (51) a děti má dokonce čtyři. Jsem prostě líná a ráda papám. Nepomůže ani sedavé zaměstnání kosmetičky. Nicméně už se chystám, že začnu běhat a něco se sebou udělám," uzavřela. ■