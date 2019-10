Přišla zkusit štěstí podruhé: Takhle v Talentu zářila mladá zpěvačka, která už loni dojala celou porotu

Anynka Paldusová není v soutěži poprvé. Video: TV Prima

Anna Paldusová, které nikdo neřekne jinak než Anynka, se v Talentu objevila podruhé. Minulý rok zazpívala píseň Věry Špinarové (✝65) Jednoho dne se vrátíš a porotu dojala nejen svou interpretací známého hitu, ale i svým vlastním příběhem.

Anynka pochází z cirkusácké rodiny a odmalička v cirkusu sama vystupovala. Vzdušná akrobacie se jí ale ve dvanácti letech stala osudnou a přivodila si zraněni. Od té doby se před publikum nepostavila, až do loňského roku, kdy přišla do Talentu zazpívat. Porota byla její posledním výkonem unešena, Martě Jandové (45) dokonce běhala po těle husina a celý sál tleskal mladé artistce vestoje. Přesto se do finálových kol neprobojovala.

Neúspěch ji naštěstí neodradil zkusit své štěstí i letos. Pro tentokrát zvolila song v cizím jazyce. S písní My Way od Franka Sinatry si Anynka věří. „Hodně jsem trénovala, hodně jsem na tom dřela, chci dát do toho úplně všechno,“ svěřila se jednadvacetiletá zpěvačka.

Bude sympatická brunetka úspěšnější než naposledy a splní si svůj největší sen stát se profesionální zpěvačkou?