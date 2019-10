Opálená a štíhlá jako nikdy předtím: Rozvádějící se Agáta se vrátila na molo. Zaplňuje prázdný pracovní diář, aby uživila rodinu

Agáta Prachařová je zpátky v Česku. Super.cz

S prací už začala, hned den po příletu z Tel Avivu jsme ji zastihli v roli modelky na přehlídce sportovního oblečení cvičitelky Hanky Kynychové (51). "Jsem tady druhý den, takže ještě přesně nevím, jaká práce mě potká, diář ještě popsaný nemám. Takže klidně volejte," oslovila naším prostřednictvím potenciální klienty Agáta.

Soukromí se jí moc rozebírat nechtělo, ať už šlo o manžela Jakuba Prachaře (36), který už se pochlubil novou partnerkou modelkou Denisou Dvořákovou (28), nebo o to, že její maminka propálila ve svém instagramovém statusu jejich rozvod. "Rodiči zůstaneme oba dva a tím to tak asi hasne," bylo jediné, co jsme z ní na téma rozchodu s manželem dostali.

Ona sama prý nikoho nehledá, o fotografii, na níž se v poušti drží za ruku s neznámým mužem, stále tvrdí, že šlo o náhodného kolemjdoucího. Ani s instruktorem surfování se prý už nevídá, prý už to zvládne sama... "Nového partnera si nehledám, ani nechci," ujišťovala. ■