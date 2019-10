Michal Kavalčík Herminapress

„Přátelé, jak to napsat? Tak už se na Kissu asi neuslyšíme. Vždycky jsem se snažil, aby rádio BAVILO a aby to pro Vás dopoledne byla SHOW a aby Vám to v práci prostě lépe utíkalo. Jen bych od Vás potřeboval vědět, jestli jsem to opravdu přepískl, jak mi teď v rádiu bylo řečeno, anebo to byl super PRANK a sranda ...? Díky za všechny názory a Honzovi z Hroznové Lhoty se dodatečně omlouvám. Snad se ještě uslyšíme,“ napsal Kavalčík na Facebooku.

U svých fanoušků našel zastání, většina stojí při něm a shoduje se, že šlo o jasný vtip, a navíc se volajícímu omluvil. Mnozí také podotkli, že stanici poslouchají právě kvůli Kavalčíkovi.

„Mám stopku a v pondělí mi řeknou, jestli končím,“ řekl Kavalčík Expresu. Programový ředitel rádia Kiss Roman Anděl Super.cz řekl, že délka Kavalčíkovy „stopky“ se bude odvíjet od schůzky, která moderátora s vedením v nejbližších dnech čeká, jasno by mohlo být už o víkendu. „Kauza je zatím stále živá a v řešení. S Michalem si sedneme a doufejme, že vše dobře dopadne,“ uvedl Anděl.

„Mrzí mě to, ale s Honzou výhercem jsem už v kontaktu a pochopil to a už je v pohodě. Já mu slíbil, že až pojedu přes jeho městečko, tak má u mě za to dárek, jaký svět ještě neviděl,“ napsal Super.cz Kavalčík. ■