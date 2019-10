Sestry Norisovy se ve Tváři předvedou na jednom pódiu: Poznáte, která je která?

Se Zuzanou bude vystupovat i její sestra. Foto: archiv TV Nova

A nebudou samy, hvězdné duo ještě doplní Robert Jašków, který si zábavním pořadem už také prošel, a to v minulé řadě. Soutěžící Zuzana Norisová dostala totiž za úkol představit se jako členka legendární skupiny B-52. A k tomu samozřejmě potřebovala pomocníky.

„Musím říct, že je to hodně ujeté, ale budu tam se sestrou a Bobem Jaškówem, takže se na to moc těším. Řekla bych, že to bude velká sranda. Ta písnička zní tak lehce, ale zase tak jednoduchá není. Choreografie navíc bude hodně divoká,“ prozradila Zuzana s tím, že zazpívají píseň Love Shack.

Z toho, že mohla své sestře přispěchat na pomoc, byla nadšená i Soňa Norisová. „Jsem ráda, že jsme měli takovou bláznivou písničku, bylo to výborné, a ta energie byla fantastická. Odjakživa si se Zuzkou ve všem pomáháme, proto když v minulém kole chtěla poradit, tak jsem jí samozřejmě poradila. A i pro mě je ona jeden z mála lidí, na kterého v tomto dám. Takže když máme mít například takovéto „pojašené“ vystoupení, vím, že na to je Zuzka expert. Dneska jsem si tedy zase od ní brala rady já,“ řekla Soňa Norisová. ■