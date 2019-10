Daniela Písařovicová soutěžila loni. Foto: archiv České televize

To však kvůli nabitému diáři zatím nestihla. I tak výkony soutěžících jubilejní řady sleduje. „Ještě jsem nemohla přijít osobně, protože mi v tom bránily pracovní povinnosti, ale samozřejmě, že se dívám a vybavují se mi všechny vzpomínky, které jsou stále poměrně čerstvé. Všem účastníkům držím palce, protože sama vím, že to není jednoduché. Ať už nacvičit kroky, pamatovat si je, a pak hlavně zvládnout ten stres,“ svěřila se moderátorka České televize a přiznala, že zatím si svého favorita nevybrala.

„Zatím ne. Líbí se mi více párů, jak tančí. Když už vím, co vše to obnáší, tak asi už nedokážu fandit jen jednomu páru. Přála bych postup co nejdál všem,“ svěřila se Daniela během natáčení charitativního dílu pořadu Všechnopárty, který poběží na obrazovkách tento pátek. A sama přiznala, že i ona ráda pomůže potřebným.

„Snažím se pomáhat, ale je pravda, že těch proseb na mě je stále víc a už se to nedá zvládat. Tak jsem si vybrala tři subjekty, kterým pomáhám pravidelně. Je to ALSA - amyotrofická laterální skleróza, nadační fond pro děti s rakovinou Pink Bubble a nejnověji jsem se spojila s nadačním fondem Señorita – pro lepší život s demencí. A pak nárazově, jako je třeba natáčení benefičního dílu Všechnopárty pro Konto Bariéry,“ svěřila se Daniela, která bude hostem pořadu Karla Šípa s Monikou Absolonovu a Jitkou Sedláčkovou. ■