Jak se vám líbí? Hvězda Primy Doležalová změnila image a předvedla se v úplně novém účesu!

Klára Doležalová v novém střihu. Foto: archiv K. Doležalové

„Už to chtělo nějakou změnu a taky můj kadeřník mne ke kratšímu sestřihu tak trochu přemlouval,“ prozradila nám Klára, které to s novým sestřihem velmi sluší. Účes jí pochválil i kolega ze zpráv Karel Voříšek. „Shodit dlouhé vlasy je vždycky osvěžení a navíc, do léta to přeci zase naroste, ne,“ svěřila se se smíchem brunetka.

Kláru jsme na obrazovce roky vídávali s delšími vlasy, a co se účesů týče, nikdy příliš neexperimentovala. Zkrácení jí ale dodalo šmrnc. „Je pravda, že je to asi nejkratší sestřih, co mám, co jsem na Primě, ale užívám si to,“ dodala televizní moderátorka. ■