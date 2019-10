Vojta Dyk a Tatiana Dyková Profimedia.cz

Herečka Tatiana Dyková (41) se po delší době objevila ve společnosti s manželem Vojtou Dykem (34). Pár, který do toho po devíti letech vztahu letos praštil , je stále zamilovaný až po uši.

Vojta přišel maminku svého synka Aloise (6) podpořit na premiéru filmu Poslední aristokratka, kde hraje roli Američanky Vivien.

„Je to žena, která když se dozví, že její muž zdědil zámek v Čechách, začne se těšit na život ve stylu princezny Diany v té době. Líbí se mi, že ta postava do toho jde naplno. Nechá se ostříhat jako Lady Di, hraje si na ni, pak se místo honosného života ocitá v obrovské ruině, nakonec je už celá ušmudlaná,“ popsala svou roli nedávno Táňa, které to po slavnostní projekci moc slušelo a po boku svého manžela zářila jako sluníčko.

Vydařenou premiéru pak zapila sklenicí vychlazeného piva. ■