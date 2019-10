Herec, který se málem upil kvůli zákeřné chorobě, vyvedl manželku: Na podpatcích ho převyšovala o půl hlavy

Michael J. Fox si vyrazil na premiéru s manželkou Tracy Pollan. Profimedia.cz

Herec Michael J. Fox (58) byl na slavnostní premiéře dokumentu Very Ralph produkce HBO samý úsměv. Doprovodila ho i manželka Tracy Pollan (59), která hlavního hrdinu Návratu do budoucnosti převyšuje minimálně o půl hlavy.

Výškový rozdíl však pro slavný pár není problémem, neboť se Pollan nebála vyjít v podpatcích. Fox a Pollan se potkali při natáčení seriálu Rodinná pouta, který se začal vysílat v roce 1982, později spolupracovali i na filmu Zářivá světla velkoměsta (1988). Krátce po natáčení spolu začali randit, a ještě téhož roku se vzali. Mají spolu čtyři děti.

Foxovi v roce 1992 diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, veřejnosti se s diagnózou svěřil až o šest let později, poté, co přestal pít. S nemocí se nemohl vyrovnat, a tak se utápěl v alkoholu. Od té doby se stal silným zastáncem výzkumu Parkinsonovy nemoci. V roce 2000 založil nadaci The Michael J. Fox Foundation, která se zabývá hledáním léku na tuto nemoc. Fox je navzdory chorobě stále herecky aktivní. ■