Hvězda Ulice se nebojí konfrontace: Kadeřávková vysvětlila, proč se fotila v sexy prádle a vyzývavé póze

Anna Kadeřávková Foto: TV Nova

Krásná blondýnka ale nyní přišla s další fotkou a v jejím popisku vysvětlila, že její předešlý snímek měl mnohem důležitější podstatu než jen podráždit mužské smysly.

„Tato fotka totiž vznikla ve spolupráci s mužským magazínem Break jen pro účely podpory Movemberu... tedy měsíce mužské prevence. Tady to máte konečně ofiko, prosím pěkně. Celej měsíc budeme my dvě, já a Broňa Kováčiková (slovenská herečka - pozn.) hrdě všem pánům, nejen z titulky, připomínat, že prevence je důležitá, a to nejen v listopadu,“ odůvodnila Kadeřávková na svém instagramovém profilu.

Osvěta proti rakovině ale nebylo to jediné, k čemu se Anička chtěla vyjádřit. „A ještě něco. Ta fotka je sice sexy, drzá... ale hlavně moje. Rozhodně ne špatná nebo zlá. Zlou a špatnou jste z ní udělali vy (smutné, že především ženy!), autoři všech těch zlejch komentářů.“

Na závěr došla k jednoduchému vysvětlení, proč se pod její první fotkou spustila tak velká vlna kritiky. „A přitom vám všem pořád tak nějak vadí ten fakt, že mladá holka se zelenejma očima ovlivňuje takovou masu lidí a dostává věci zadarmo. Předčili jste všechna moje očekávání...“

Ani tento příspěvek ovšem nezůstal bez reakcí hereččiných příznivců či odpůrců.

„Aničko, ze srdce děkuji. Za tuhle fotku, za vysvětlení té minulé i za kampaň podporující prevenci pro nás pány. Hlavně ale za tu facku všem těm prudičům a moralistům, kteří, aniž by tušili... tak uráželi, odsuzovali a... vůbec. Díky, díky, díky,“ vzkázal Kadeřávkové v komentářích jistý muž.

Mezi ostatními pozitivními komentáři se ale přesto objevili tací, kteří na Aniččinu odvážnost nezměnili názor. „Bylo jasné, že ta fotka byla postnuta z nějakého důvodu, ale nic to nemění na tom, že ses odprezentovala na nejnižší možné úrovni. A teď si to budeš obhajovat? Pozornost lidí jde upoutat i jinak než tak lacině. Účel samozřejmě schvaluji, ale dá se to odprezentovat lépe. Aspoň trochu na úrovni. Tak pro příště,“ zaznělo od jednoho z fanoušků. ■