Matouš Ruml tančí s Natálií Otáhalovou. Super.cz

„Když jsem šel do StarDance, tak jsem se nejvíc obával svých nervů, co budou dělat na parketu. Přitom ve chvíli, kdy už to člověk má za sebou a má to odtancované, tak je najednou vystavený ještě daleko většímu stresu,“ narážel herec na moment, kdy soutěžící čekají na verdikt, kdo daný večer vypadne. „Je to jako před bitvou a je to hrozný,“ přiznal Matouš, který tančí po boku Natálie Otáhalové.

Hodnocení svých výkonů od poroty bere s úsměvem. „Od začátku jsem počítal, že ta kritika bude, protože se nepovažuji za dokonalého tanečníka a vím o svých chybách. Takže jsem si byl naprosto jistý, že si toho porota všimne, takže to přijímám,“ prozradil Matouš s tím, že problém začíná být s tím, že mají na přípravu méně času.

„Tance máme nahozené, ale samozřejmě se postupně zkracuje doba tréninku, máme na to čím dál míň času. Teď máme vlastně tři dny na přípravu, a to ještě s company. Takže to bude největší problém,“ míní Ruml. ■