„Jsem relativně nervózní typ, protože při svém bývalém povolání člověk věděl, co ho čeká, ale tady je přeci jenom těch pohybů taková škála, že nejsem vůbec schopná odhadnout, co to se mnou udělá. Jestli třeba nezapomenu krok, nebo neudělám zásadní chybu, která by mě úplně vyřadila z té sestavy,“ svěřila se sportovkyně, kterou pomáhá uklidňovat její taneční partner Martin Prágr.

„Je to pro mě velká zodpovědnost, nejen kvůli sobě, jako tomu bylo dřív, ale také kvůli Martinovi, který se mě snaží cepovat a naučit co nejvíc,“ prozradila Koukalová, která se prý před závody vždy uklidňovala tím, že se líčila. Co ji hodí do pohody v zákulisí StarDance?

„Myslím, že jak vidím ta světla od zrcadel, tak mě to celkově uklidňuje natolik, že už do toho nepotřebuji zasahovat. Navíc to je na jiné úrovni, než jsem se líčila já, takže jsem vděčná za všechny zlaté ručičky, které nás tady obklopují,“ prozradila bývalá biatlonistka. ■