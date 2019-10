Sado maso obleček na scéně! Usedlá Eva Čerešňáková se tentokrát pěkně odvázala

Eva Čerešňáková v sexy modelu. Super.cz

"Nechtěla jsem dress code podcenit. Je možná na mě trošku kreativnější, ale chtěla jsem vyhovět dress codu, který byl creative black tie. Zvolila jsem kombinaci dlouhé sukně a koženého korzetu. Zvažovala jsem to, zkoušela jsem hodně zajímavé modely," řekla Super.cz Eva.

"V první chvíli jsem si říkala, že i tohle je na mě moc. Ale nakonec se v tom cítím dobře. Konzervativní to není, ale není to přehnaně odvážné. I když je to průhledné, má to rozparek, kožený korzet. Ale jak jsem řekla, cítím se v tom dobře," dodala Eva. ■