Tomu se říká tučná sumička! Olga Lounová chce prorazit v Americe a už musela ze svého vytáhnout 150 tisíc

Snímky se objeví v jejím kalendáři. Foto: Michal Skramuský

Tamější rádia totiž hrála jednu z jejich písniček a nyní budou nasazovat druhou. Jelikož se jejím hitům za oceánem daří, její americký vydavatel jí doporučil, aby si tam zajistila pracovní vízum.

„Požádala jsem o něj, abych tam mohla vystupovat. Byl to docela náročný a nákladný proces. To papírování mě dost zmohlo,” prozradila Olga, která nežádala jenom o pěvecké pracovní vízum, ale i o herecké. I kvůli tomu celým procesem musela projít dvakrát.

„Naštěstí jsem ho dostala hned napoprvé, ale ten proces byl zdlouhavý. Celé to trvalo půl roku,” vysvětluje. Kvůli splnění svého snu musela sáhnout hodně hluboko do kapsy.

„Jenom právník mě stál pět tisíc dolarů a na poplatcích jsem zaplatila tisíc dolarů,” přiznala Lounová, která se se svým vydavatelem seznámila doslova náhodou. Byla totiž objevená na ulici.

„Točila jsem tam dokument o pouličních umělcích a v rámci toho jsem si třikrát po patnácti minutách vyzkoušela, jaké je to zpívat na ulici. Ačkoliv mi jeden z umělců, se kterým jsem dělala rozhovor, tvrdil, že zatím na ulici nikoho neobjevili, mně se to povedlo hned první den. Náhodou šel kolem bratr majitele jednoho vydavatelství, který mě asi deset minut poslouchal, pak jsme se dali do řeči, já jsem mu pustila na youtube svou tvorbu v angličtině, on si na mě vzal kontakt s tím, že ráno vše pošle bratrovi. Já jsem se jenom smála, protože Američané rádi slibují. On se ale ozval, že přiletí do New Yorku a že chce schůzku. Jeho vydavatelství mi pak vydalo písničku, která uspěla v Billboard chartu, kde byla sedm týdnů,” pochlubila se Olga, která se nyní zdrží v Americe do konce listopadu.

Po návratu do Čech už ji čekají přípravy na její koncert v Lucerně, který se uskuteční 1. prosince a bude mít charitativní podtext. Kdokoliv, kdo daruje vlasy v minimální délce 30 centimetrů pro Nadační fond Gracie, získá vstupenku zdarma. ■