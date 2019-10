Ilustrační foto Profimedia.cz

Nákladní auto až po střechu naplněné pivem, takové kdyby přijelo k nějakému milovníkovi chmelového nápoje, zaplesal by blahem. Nesměli by mu ovšem nálož vykládat umělci z následujícího videa, protože to by mu zůstaly jen oči pro pláč. Takové škody kvůli dvěma mamlasům!