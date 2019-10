Lucie Hunčárová vyrazila podpořit letošní soutěžící na StarDance. Profimedia.cz

Po třech měsících se ale v její blízkosti objevil nový muž, a jak nám Lucie sama potvrdila, vše se vyvíjí dobrým směrem.

„Já o tom ještě nechci moc mluvit, protože je to úplně čerstvé. Je to člověk, který není pro média známý, není to žádná celebrita. Asi bych ho do toho nerada tahala a vystavovala stresu,“ prozradila Super.cz o tajemném neznámém Lucie.

Blondýnka se minulý týden objevila na druhém večeru StarDance, a tak se automaticky nabízela otázka, jestli kvůli anonymitě nechala svou novou lásku doma. „Hrozně rád by někdy viděl StarDance naživo, ale přesně z tohoto důvodu se mnou nešel. Tohle prostředí nezná, je z jiné branže, takže by se toho mohl leknout,“ rozesmála se Hunčárová.

Kde se tedy dva lidé z odlišného prostředí a branže poprvé setkali? „Seznámili jsme se přes naše společné kamarády Petra Suchoně (moderátor) a Kláru Koukalovou (jeho manželka a tenistka). Je to jeden z jejich dobrých kamarádů. Petr a Klára věděli o mém rozchodu s Emanuelem, takže jsme se přes ně dali dohromady. To byla jejich práce,“ dodala s úsměvem a přiznala, že za jejich seznámení může tak trochu osud i předchozí vztah.

„Petra a Kláru jsem poznala přes Emanuela, nebyli to přímo moji přátelé. V průběhu našeho vztahu ale mezi námi vzniklo krásné kamarádství. A je to u mě taková výjimka, protože většinu svých blízkých přátel mám ze školy nebo z tancování a nejsou veřejně známí.“ ■