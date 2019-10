Anna Polívková je Ženská na vrcholu

Poslední dobou hojně obsazovaná herečka Anna Polívková je ve svých čtyřiceti letech na vrcholu. Alespoň v nové komedii Ženská na vrcholu, kde si zahrála městskou majitelku biokavárny, ale hlavně svobodnou matku Helenu, která odjíždí se svým synem „vypnout“ do hor.

„Neměla jsem problém se s Helenou ztotožnit, protože jsem v zásadě taková městská holka,“ svěřila se herečka, která stejně jako její herečtí partneři Martin Dejdar nebo Marek Němec musela na natáčení vyrazit na slovenský Chopok. Příběh natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové se odehrává na zasněžené vysokohorské chatě a ústřední trojici představí v jiskřivě humorném milostném trojúhelníku.

Ženská na vrcholu

FOTO: Bioscop

Martin Dejdar ve filmu ztvárnil uzavřeného horala a instruktora adrenalinových sportů, který se stará sám o malou dcerku Zuzu. Jeho bratr (Marek Němec) je záchranářem horské služby, milovníkem nejen života, ale i žen a zábavy. Vtip do příběhu vnášejí i starostliví rodiče Heleny v podání Bolka Polívky a Jany Preissové.

Ženská na vrcholu

FOTO: Bioscop

Oblíbená herečka známá z filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny se tímto snímkem vrací po dlouhých letech před filmovou kameru. „Hraju milující babičku, kterou v reálném životě jsem, a pracuji s kolegy, kteří jsou mému srdci blízcí,“ prozradila Jana Preissová důvod, proč tuto roli přijala. „Je to krásné hrát Janě manžela. My jsme ve filmu manželé už asi padesát let a je tedy dovoleno se trochu špičkovat. To jsme si užívali,“ dodal Bolek Polívka, který ve filmu poprvé hraje otce své skutečné dceři. „Že hraju společně s tátou je skvělé. Účinkujeme spolu třeba v divadle v představení DNA a považuju za vrchol kariéry, že s ním dokážu herecky koexistovat,“ vysvětlila Anna Polívková.

Snímek režisérky Lenky Kny Ženská na vrcholu uvidí diváci v kinech od 7. listopadu a kromě humoru, lásky a zasněžených exteriérů je čeká taky například Jana Krausová, Marek Adamczyk, Danica Jurčová či Roman Pomajbo. Hudba k filmu je dílem muzikanta Michala Pavlíčka a písně nazpívali Kamil Střihavka, Bára Basiková, Matěj Ruppert.

Ženská na vrcholu

FOTO: Bioscop ■