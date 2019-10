5 televizních sexy krásek, které pomáhají drsným detektivům: Svůdná Kerekes i otravná Norisová

Vica Kerekes a Michal Dlouhý Foto: archiv FTV Prima

Kristýna Badinková Nováková jako Naďa Hamplová v seriálu Temný kraj

Je šéfkou místní policejní stanice na malé vesnici, ale bez své posily, Petra Kraje, kterého hraje Lukáš Vaculík (57), je Naďa Hamplová jen poloviční polda. Sice na první pohled vypadá jako drsná ženská, ale opak je pravou. Tichá, občas nedůvěřivá, ale brilantní ve své práci. „Jsem tu většinou mezi chlapy, a je to fajn. Oni si kluci pak víc holky váží, a to je pro mne příjemné,“ prozrazuje herečka, která se po roce a půl vrátila na plac k natáčení druhé řady Temného kraje, která běží na Primě.

Vica Kerekes jako Gabriela Steinová v seriálu Kapitán Exner

Slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes (38) se díky natáčení Exnera potkala s českým Bradem Pittem Michalem Dlouhým poprvé, a zklamaná rozhodně nebyla.

„Nikdy předtím jsem Michala nepotkala naživo, viděla jsem ho jen v televizi, takže jsem o něm měla nějakou představu – a mohu říct, že jsem se i trochu bála, jaký pan kolega bude. Zároveň jsem se na něj těšila a byla jsem zvědavá, jak pracuje. Bylo to pro mě velké setkání, chvilkami jsem z něj měla velký respekt,“ nechala se slyšet.

Markéta Plánková jako Naďa Vokušová v seriálu Mordparta

Rozhodná, rázná, ambiciózní, a zároveň křehká. Taková je policistka Naďa, která jako jediná žena v drsné Mordpartě chytá zločince.

„Je oddaná své profesi, ale zároveň prožívá své osobní rodinné drama,“ poodhaluje svou hereckou úlohu Plánková (41). Naďa je bývalá právnička, kterou ale víc zlákala kriminalistika, a tak se vydala na dráhu vyšetřovatelky. „Spolupracuje většinou s muži, musí používat konstruktivní myšlení a při výjezdních akcích prokazovat odvahu a rozhodnost.“

Jana Kolesárová jako Táňa Hošková v seriálu Polda

Komisař Michal Bříza (David Matásek) byl v roce 1995 při zásahu proti ruskojazyčné mafii postřelen do hlavy. Následkem zranění upadl do kómatu, z něhož se probudil po dvaceti letech. A to ho dovede až před dveře ordinace policejní psycholožky Táni Hoškové.

Pochopitelně to na ni bude drsný polda zkoušet. „Je emancipovaná, sebevědomá, profesionální. Díky své inteligenci dokáže mít nadhled nad situací, přesto se každou chvíli zdá, že sebestředný Michal je i pro ni tvrdý oříšek a že jí s ním musí dojít trpělivost,“ popsala svou roli Jana Kolesárová.

Soňa Norisová jako Klaudie Wolfová v seriálu V.I.P. vraždy

Tak trochu otravná a vlezlá, přesto se může pyšnit dokonalou dedukcí a postřehem. Spisovatelka Klaudie Wolfová v podání Soni Norisové (46) se stane nevítanou posilou na policejní stanici, a hlavně parťákem mladého Tomáše Berana (Patrik Děrgel).

Ten z ní dvakrát nadšený není, ale záhy zjišťuje, že její nápady a připomínky vždy vedou k vrahovi. Soňa Norisová se tak ocitá v chlapském světě i společnosti. „Mně je v mužské společnosti dobře, čímž nechci říct, že v ženské společnosti ne, ale mám ráda, když se to střídá. Občas si mě podávali, ale byli slušní a bylo mi s nimi moc fajn,“ prozradila. ■