Tohle se bez jekotu neobešlo! Soutěžící v Prostřenu naservíruje na stůl živé myšky

V Prostřenu se servírovaly i myšky.

Na ruličce s úkolem týdne bylo napsané, že má soutěžící připravit francouzskou delikatesu zvanou mousse. Na to, že se jedná o čokoládovou pěnu, Mirek ovšem nehleděl a koupil svým soupeřům živé myšky, které jim naservíroval na ledovém salátu v porcelánové míse. Podívejte se na reakci soutěžících ve videu. Bez ženského pištění se to neobešlo.

Miroslav studuje na střední integrované škole a je v posledním ročníku oboru kuchař-číšník. V průběhu soutěžního týdne bude skládat závěrečné zkoušky. Jeho rodiče jsou rozvedení, otec je také kuchař, Mirek žije s maminkou, ale plánuje se v blízké době odstěhovat. Chtěl by jít do Prahy nebo na zkušenou do ciziny. Vařit bude ve Valašském Meziříčí v domě prarodičů, kde má také svůj pokoj. Do pořadu se přihlásil sám, protože chce zažít něco nového a zviditelnit se. Účast v pořadu bere trochu s nadsázkou. Pokud by vyhrál, peníze by použil na vlastní bydlení. ■