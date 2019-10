Jako kluk na Kubě musel Osmany Laffita nosit ošklivé dospělácké brýle: K narozeninám si nadělil vlastní kolekci obrouček

Osmany Laffita slavil narozeniny. Super.cz

"Nejsou to kulatiny a vlastně v tomhle věku už bych ani slavit nemusel. Stačila by mi večeře s partnerem a velké dary taky nečekám. Vždycky se navzájem obdarováváme cestami, protože ty zážitky jsou nejlepší. Loni jsme takhle obepluli Evropu na obří lodi a bylo to skvělé," vyprávěl nám Osmany. "Kam pojedeme letos, ale ještě nevím. Navíc až do Vánoc máme spoustu práce," dodal.

A proč se vlastně rozhodl, že k doplňkům, kosmetice, vlasovým příčeskům a oblečení přidá ještě brýle? "Já musím nosit brýle už od svých sedmi let. Na Kubě tehdy žádné dětské brýle neměli, takže jsem musel nosit ošklivé obroučky pro dospělé, kterých taky nebyl velký výběr. Takže jsem si to vlastně vynahradil," vysvětlil návrhář. ■