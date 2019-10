Ještě lepší než Baby v Hříšném tanci: Takhle Britney Spears trénuje se svým svalnatým zajíčkem

Britney Spears jde jóga s partnerem skvěle. Profimedia.cz

„Je to rok, co jsem začala s gymnastikou. Byl to krásný den na hraní venku,“ napsala k příspěvku na svém Instagramu.

Ve videu pár cvičil akro jógu a nutno podotknout, že zpěvačce jdou akrobatické kousky lépe, než šly zvedačky Baby v Hříšném tanci. Britney předvedla i přemety nebo stojku.

Zpěvačka si užívá pauzu od práce a soustředí se na své fyzické i psychické zdraví. Oporou je jí právě mladší partner, který jí pomáhá zůstat ve formě. ■