Běhat začala v létě a předtím sportu moc nedala. Když se moderátorka Miniduelu na Primě Lenka Špillarová přihlásila na půlmaraton, mnozí si klepali na čelo s tím, že si vzala opravdu moc velké sousto. Nejen že doběhla, ale dokonce v docela slušném čase, a navíc ji to ani fyzicky neodrovnalo.

"Taky jsem se bála, že nebudu moct chodit, ale jsem tady, moderuju a bolí mě jen trochu stehna," řekla nám Lenka jen den poté, co běžela v Klánovickém lese. "A to jsem poslední tři týdny netrénovala, protože bylo moc práce a vyběhla jsem jen jednou, a to jenom šest kilometrů," dodala.

"Nejhorší chvíle je pro mě vždycky prvních pět kilometrů. Další krize přišla na šestnáctém kilometru, ale podívala jsem se na mobil a viděla čas 1:58, což mě spolu s energetickým gelem zase nakoplo. Celkový čas jsem měla nakonec 2:24:52," pochlubila se výsledkem, který nečekala ani ve snu.

"Hrozně jsem se bála, že budu poslední, přetáhnu tři hodiny, a tím pádem se ztratím v lese. Všechno ale dobře dopadlo, takže na jaře do toho půjdu znovu, a snad už i s Danielou Písařovicovou (40), kterou jsem přihlásila už na tenhle půlmaraton, ale omluvila se kvůli práci a nemoci," uzavřela Lenka.