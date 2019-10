Selma Blair Profimedia.cz

Je to zhruba rok, co byla herečce Selmě Blair (47) diagnostikována roztroušená skleróza. Hvězda Velmi nebezpečných známostí a Hellboye se s nemocí pere statečně, i když léčba je náročná a vybírá si svou daň v podobě ztráty vlasů , zhoršení zraku nebo psychických problémů.

Nyní se svěřila, že se jí daří velmi dobře, i když s nemocí stále zápasí, a doufá, že se v budoucnu bude moci vrátit ke své profesi naplno.

„Doufám, že je v této branži místo pro všechny. Někdy to chce trochu trpělivosti,“ vyslovila pro TMZ přání pravidelně hrát, i když vzhledem k jejímu stavu může být obsazení v očích tvůrců náročnější.

Selma se v následujících měsících objeví na plátně hned ve dvou snímcích. V pokračování úspěšného snímku After: Polibek s názvem After We Collided, a ještě v hororu A Dark Foe, který je momentálně v postprodukci. ■