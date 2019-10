Oblíbené zpěvačce, která randila i s princem Harrym, okolí nedá pokoj: Nesnáším, když mi vnucují mateřství!

Ellie Goulding Profimedia.cz

Nejsou to ani dva měsíce, co se britská zpěvačka Ellie Goulding (32) vdala za obchodníka s uměním Caspara Joplinga, a už ji okolí zahrnuje otázkami, kdy se stane matkou. A přesně tyto otázky zpěvačce podle všeho lezou pěkně krkem.

„Nesnáším, když mi lidé nutí mateřství. Jako by to byl můj jediný úděl na zemi. Možná je, ale já to dnes vidím jinak,“ rozohnila se ve svých Instastories v reakci na otázku jednoho z fanoušků. Do role maminky se tak v nejbližší době zjevně nehrne.

Na okázalé veselce, která se odehrála na konci srpna v yorské katedrále, nechyběla řada slavných osobností, včetně členů královské rodiny. Zavítaly princezny Beatrice a Eugenie nebo Katy Perry s Orlandem Bloomem či James Blunt s chotí.

Ellie, která se mimo jiné v minulosti netajila svou bisexualitou, randila i s princem Harrym. S Casparem ji seznámila princezna Eugenie a Ellie o něm mluví jako o lásce svého života. Kromě hudby zpěvačka také často hovoří o mentálním zdraví. Vypadá to, že nekonečné otázky ohledně mateřství tomu jejímu zrovna nepřidávají. ■