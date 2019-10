Karel Gott Michaela Feuereislová

Zato zpěvákova sestřenice Hana Zímová má jasno. Tedy alespoň podle toho, co jí prý letos v létě řekl samotný Slavík. Ten si měl přát spočinout v hrobě v Újezdu u Svatého Kříže na Plzeňsku, kde leží jeho rodiče.

„Když jsme se viděli v létě naposledy, tak mluvil o tom, že by chtěl být tady, u rodičů... Ale nemám od Ivany žádné konkrétní zprávy, nejsme od pohřbu v kontaktu,“ řekla Blesku Gottova sestřenice, která nechyběla ani na zádušní mši v chrámu svatého Víta. Sama však připouští, že neví, zda se přání Gotta nakonec nezměnilo.

Záznam: Zádušní mše za Karla Gotta v katedrále sv. Víta

Super.cz

„Nabízí se to, že by byl u rodiny, ale je otázkou, co chtěl, než odešel. Neumím říci. Fanoušci by to měli daleko. Uvidíme,“ dodala paní Hana, jež byla zároveň družkou bývalého Gottova řidiče Oldy Havránka (✝78).

Gott by mohl být pohřben také mezi českými velikány na Vyšehradě. Mluvilo se i o Malvazinkách, které jsou blízko zpěvákova bydliště na pražské Bertramce. ■