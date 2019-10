Tady celulitidu rozhodně nenajdete: Sexy Belohorcová se pochlubila svým dokonalým zadečkem

Zuzana Belohorcová se pochlubila figurou v plavkách. Foto: Super.cz/Instagram Z. Belohorcové

Přestože se už dávno neobjevuje na televizních obrazovkách, svým fanouškům dělá Zuzana Belohorcová (43) radost stále. Už pár let bydlí se svou rodinou v Miami, ale díky sociálním sítím je se svými obdivovateli stále ve spojení a čas od času je potěší sexy fotkou.

Tou se pochlubila i nyní a opravdu to stálo za to. Bývala moderátorka erotického pořadu Peříčko totiž dala na odiv své pozadí. „To jsou panorámata, co říkáte,“ napsala si Zuzana k fotce z pláže, na které je v plavkách a vystavuje svůj vysportovaný zadek.

Nutno říct, že u sexy blondýnky byste nepřítele všech žen, kterým je celulitida, jen těžko hledali. Zuzana pravidelně sportuje, a to ať už na pláži nebo s oblibou vybíhá schody ve věžáku, ve kterém s rodinou bydlí. I proto pomerančovou kůži navzdory tomu, že letos oslavila 43. narozeniny, rozhodně nemusí řešit. ■