Chválí ho Koller či Margita. Michal Kindl chystá další desku

Zpěvák, skladatel a klavírista Michal Kindl zaujal již svým debutovým autorským albem Barvy z minulého roku a hostováním na koncertech Davida Kollera a skupiny Chinaski. Právě ve studiu dokončuje druhé album a brzy mu vyjde singl Kruh.

Na klavír sice hrál Michal Kindl (31) od malička, ale opravdová láska k hudbě přišla až s prvním zlomeným srdcem. „Ve třinácti jsem se nešťastně zamiloval, tehdy jsem zjistil, že když si zahraji na piano, je mi mnohem lépe,“ vzpomíná a se stejnou otevřeností mluví i o zlomovém podnětu, který jej motivoval k nastartování hudební kariéry. „Zásadní bylo, když jsem se poprvé v životě setkal se smrtí, s definitivou, kterou nelze vrátit, veškeré sny najednou skončí a vy už nic nestihnete. V ten moment jsem se rozhodl, že začnu hrát vlastní skladby, díky kterým můžu něco předat. Dlužím to nejen sobě,“ prozrazuje a dodává: „Jsem věřící člověk a energii z toho všeho cítím okolo nás, v každém z nás. Píšu pop, miluji ale také třeba jazz nebo šanson.“ Právě Kindlova skladatelského umu a cit pro šanson si všiml i Štefan Margita, který si jej pozval jako hosta pro své listopadové a prosincové galakoncerty.

FOTO: vm-art.cz

Zpěvák debutoval v roce 2018 albem Barvy, na nějž si složil hudbu i texty sám. Jeho tvorba zaujala i Davida Kollera, který si jej v minulém roce vybral jako hosta své akustické tour. „Možnost zahrát si s Davidem Kollerem na společném turné je pro mě obrovská pocta, moc si toho vážím,“ komentoval před rokem Kollerův návrh vystoupit před ním v rámci šňůry. Zpěvák na těchto koncertech představil své skladby rovněž unplugged verzi a ověřil si, že jeho písně fungují naživo pouze s klavírem a kytarou.

Album Barvy

vm-art.cz

V posledních dnech však mladého umělce zaměstnává dokončování druhého autorského alba, které se bude jmenovat Ticho a vyjde na jaře příštího roku. První ochutnávkou z něj bude singl Kruh. Ten produkoval Aleš Zenkl ze studia Marecords. K písni právě Michal dotočil videoklip, na němž se podílela i Anet Antošová, známá choreografka a královna českého twerku.

FOTO: vm-art.cz

A Michalův cíl? „Můj životní sen je mít spokojenou rodinu a najít své místo na slunci. To má totiž jediné opravdový smysl. Ne peníze, ani sláva, ale obyčejné věci, které nás obklopují každý den, a my se před nimi zavíráme do práce. Myslím, že chceme víc, než potřebujeme. Rád bych předával energii, radoval se… Zkrátka žil život naplno. Všechno ostatní už přijde samo,“ zakončuje muzikant. ■