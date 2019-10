Po aférce s Lucií Vondráčkovou dostal Marek Peksa příležitost v modelingu. Super.cz

Byl jedním z modelů, kteří předváděli novou kolekci brýlí návrháře Osmanyho Laffity, a právě tam jsme svalnatého mladíka s modrýma očima a dlouhou hřívou, který připomíná filmového Thora, vyzpovídali. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že opět hraje hokej, tentokrát za rodný Šumperk, kam se prý vrátil hlavně kvůli tomu, aby se víc věnoval dceři, kterou má s bývalou ženou.

A co vlastně říkali v Šumperku na to, že se díky Vondráčkové stal tváří z titulních stránek? "Nikdo si z toho nesedl na zadek. Kluci v kabině se mi smáli, ale to je normální a nic jsem si z toho nedělal. A co myslí moje bývalá, je mi jedno," krčil rameny Peksa. A co jeho vztah s Lucií Vondráčkovou? "To je soukromá věc, ale dlouho jsme se neviděli," řekl Super.cz.

Co ještě mladý muž řekl o vztazích nebo o hokejových a modelingových plánech, se dozvíte v našem videu. ■