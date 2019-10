Kateřina Kasanová Super.cz

"Prsa se nezmenšují, i když jsem zhubla. To je pozitivní. Je to málokdy, jsem za to hrozně moc ráda. Chci příští rok letět do Ameriky, proto musím pár kilo dát dolů. Tak na sobě makám a překvapivě vnady zůstávají," řekla Super.cz Kasanová na finále modelingové soutěže Pure Model 2019. "Mám dole asi čtyři kila," upřesnila loňská vítězka Miss Czech Republic.

Kateřina také výrazně zkrátila vlasy. "V modelingu mi to pomohlo, zkrátila jsem to ve chvíli, kdy to bylo in, pomohlo mi to i u stálých klientů, byla jsem trochu jiná," dodala kráska, která je momentálně nezadaná. ■