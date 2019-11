Nikola Bechyňová Super.cz

"Nejsem nervózní, jako jsem vždy byla. Představovat se tady v nákupním centru není lehké, musí mít holky odvahu. Pro mě to je pohodová práce. Byla jsem nesčetněkrát v nákupácích, je to nepříjemné, velká nervozita je jít třeba v plavkách," řekla Super.cz Nikola.

Ta už se modelingu věnuje čím dál méně. "Byla jsem na hodně soutěžích, na světové soutěži Miss Global 2016 na Filipínách jsem skončila čtvrtá. Svoje jsem si odbyla, jsem už taková modelka v důchodu," usmívá se. "Už moc jako modelka nepracuju, ani mě to tolik neláká. Cestovala jsem od patnácti let do zahraničí, už mě to moc nenaplňuje," vysvětluje.

Postavu má ale stále dokonalou. Dokonce před zimou zhubla. "Když začíná zima, nemívám hlad. Nestíhám ani jíst. A taky, když necvičím, hubnu. Svalová hmota mi padne a jsem jak vyžle," dodala Nikola, která pendluje mezi Čechami a Německem, kde kope její partner, fotbalista Ondřej Petrák.

"Jsme spolu pět a půl roku. Jsem tady často, máme i pauzy, je to super, vyhovuje nám to. Doufejme, že nám to vydrží," uzavřela modelka. ■