Jiří Krampol se po hospitalizaci raduje: Jeho Hanka má 15 kilo nahoře, kouří 6 cigaret denně a už ji pouštějí na víkendy domů

Jiří Krampol už je doma z nemocnice a plánuje víkend s manželkou. Super.cz

Herec Jiří Krampol (81) už je propuštěný z nemocnice, kde strávil pár dní kvůli těžkému zánětu průdušek. "Cítím se dobře, tedy do té míry, co je to v mém věku možné," svěřil nám u skleničky červeného vína na párty na počest nového klipu Lucie Vondráčkové (39) a Radima Flendera.