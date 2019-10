Výměna manželek plná slz: „Takhle psychicky zdeptanýho nebo týranýho kluka jsem ještě neviděla,“ říká náhradní maminka

Výměna manželek Video: TV Nova

Na druhé stojí třicetiletá Veronika s Vojtou (41), dcery Bára (10) a Verunka (1,5). Velké problémy ve vztahu nemají, rádi by zažili něco nového a láká je vidina finanční odměny. Přesto, že má Veronika s Vojtou vcelku poklidnou domácnost a rozpory řeší minimálně, teprve v náhradní rodince pochopí, že to, kvůli čemu občas vznikaly hádky je jen banalita.

Veronika je po příchodu do své prozatímní rodiny v šoku, a to hlavně z dětí. Starší Dominik je podle ní vystrašený z rodičů a na svůj věk se až příliš trápí, mladší syn má zase silný atopický ekzém a šilhá, což podle Veroniky jeho vlastní rodiče přehlíží.

„On je psychicky vyřízenej,“ říká Veronika svému náhradnímu manželovi, když oba pozorují, jak sedmiletý Dominik pláče. „Brečí pro nic za nic,“ opáčí Tomáš. „Tady to chování děláš zbytečně,“ říká svému nevlastnímu tátovi vzlykající Dominik. „Jaký chování? Že ti řeknu, že máš levý ruce? Jsi sedmilhář, to je všechno,“ pokračuje v konfrontaci Tomáš.

To už ale nevydrží náhradní maminka, která se rozhodne jít vyvětrat na balkon. „Mně je úplně zle. Takhle psychicky zdeptanýho nebo týranýho kluka jsem fakt ještě neviděla. Já přemýšlím, že se na to všechno vykašlu. Mně už ani ta odměna za to nestojí. To je síla. Já se tak hrozně bojím,“ rozpláče se Veronika. ■