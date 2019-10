8 slavných osobností s velmi zvláštními fobiemi: Podívejte se, kdo trpí eisoptrofobií a kdo zase klitrofobií

Tito slavní trpí opravdu zvláštními fobiemi. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Christina Ricci

Herečka Christina Ricci to nemá vůbec jednoduché. Trpí totiž botanofobií neboli strachem z pokojových rostlin. Kytičkou do interiéru ji tedy nejspíš nepotěšíte, přiznala, že sahat na takovou květinu je pro ni forma mučení. Stejně tak ji děsí bazény.

Megan Fox

Hvězda Transformers Megan Fox (33) v show Jimmyho Fallona přiznala, že ji děsí suchý papír. Ano, čtete správně. Když čte herečka scénář, má vedle sebe vždy sklenici s vodou, aby si mohla smočit prsty při otáčení stránek. Nabízí se otázka, kolikrát se asi za život pořezala o papír.

Pamela Anderson

Řekli byste, že někdo, kdo vypadá jako Pamela Anderson (52), nebude mít problém s vlastním odrazem v zrcadle. Opak je ale zjevně pravdou. Slavná sexbomba přiznala Daily Mailu, že trpí eisoptrofobií, strachem ze zrcadel. Pohled na sebe však nesnese ani v televizi. Pokud běží její program, musí to prý okamžitě vypnout nebo odejít z místnosti.

Tyra Banks

Kdo by neměl rád delfíny, že? Modelka Tyra Banks (45) z nich má očividně panickou hrůzu. Z dětství jí prý utkvěl v paměti živý sen, ve kterém ji obklopili delfíni. Od té doby je nesnáší, a když je vidí, je prý hysterická.

Nicole Kidman

Strachu z motýlů se říká lepidopterofobie a trpí jí například herečka Nicole Kidman (52). Ta se svěřila, že je podle ní na nich něco děsivého a divného a má z nich záchvaty úzkosti.

Matthew McConaughey

Fešáka Matthewa McConaugheyho do otočných dveří nedostanete, trpí totiž klitrofobií, strachem, že někde zůstane uvězněný. Herec se také svěřil, že nesnáší ten slepý bod při vjezdu do tunelu.

David Beckham

Do Davida Beckhama (44) byste nejspíš netipli, že bude trpět ranidafobií. Strach ze žab však přiznal v dokumentu televize BBC. Je také známo, že má panickou hrůzu z nepořádku. Domov Beckhamových tak nejspíš bude dokonale uklizený.

Channing Tatum

Herec Channing Tatum (39) v pořadu Ellen DeGeneres přiznal pediofobii. Neznamená to, že by byl pedofil, jen má pořádně nahnáno z porcelánových panenek. Ty ho velmi děsí, ovšem ve stejném pořadu ho slavná moderátorka donutila, aby se svému strachu postavil a s takovou panenkou si hrál. Ne že by to něco změnilo. ■