Sarah Jessica Parker Profimedia.cz

O tom, že nákupy nepatří mezi její hobby, ale naopak z nich cítí mírnou úzkost, se rozpovídala v rozhovoru pro radio Fifi, Fev & Byron on The Fox. „Nejsem bláznivá nákupčí a je tomu tak už několik let. Myslím, že předtím jsem trochu byla, ale jinak mi nakupování občas přináší hlavně úzkost, jakože se cítím špatně,“ uvedla Sarah.

Na rozdíl od své slavné role Carrie si prý dvakrát rozmyslí, jestli si věc má opravdu koupit. Sama si před vytažením peněženky pokládá otázku, zda se jí ta věc bude hodit a líbit i za pět let a jestli jí bude vůbec ještě slušet.

Není to poprvé, kdy se distancuje od své role, už v roce 2015 uvedla pro E! News, že nemají moc společného: „Myslím si, že tu není moc věcí, které bychom měly s Carrie společné. Naše životní pilíře jsou tak radikálně odlišné. I já mám ráda oblečení, ale nemám k němu v žádném případě takový vášnivý vztah, jako měla ona.“ ■