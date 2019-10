Lucie Vondráčková a její chlapci: Sexy topič z klipu na jeho křtu chyběl. Jak to s ním má?

Lucie Vodráčková nejen o novém klipu Super.cz

Od jejího návratu z Kanady kvůli rozvodu s Tomášem Plekancem (36) se to kolem Lucie Vondráčkové (39) muži doslova hemží. Podle ní je to ale mediální bublina, kdy se ani stokrát opakovaná lež pravdou nestane. Prioritou jsou pro ni sice dva chlapci, ale jde o její syny, nikoli o parkouristu Zonygu a hokejistu Peksu.

Právě druhý jmenovaný chyběl na křtu klipu k songu Stanice svět, který Lucka natočila se zpěvákem Radimem Flenderem. Svalnatý Marek Peksa si sice zahrál sexy topiče, ovšem mezi protagonisty do vinného baru na křest nedorazil.

"Možná mě překvapuje, jak dlouho se to řeší, už jsem z toho unavená. Nikoho nehledám, jsem spokojená tak, jak jsem. Jsem ráda, že je to tak klidné, jak to je, a soustředím se na svoje dva kluky," vyhnula se odpovědi, zda se s urostlým hokejistou stále vídá.

Probírat muže se Lucii moc nechtělo, hovor se vedl kolem písničky, kterou má na desce jak ona, tak i Radim, který je jejím autorem. "Na mé desce je víc popová, na Radimově spíš folková a tady je takový kompromis, kdy zní keltsky. Ale ať už je verze jakákoli, tak dýchá určitým způsobem, ze kterého vychází virtuální ztvárnění, kdy je to taková oslava Čech a Moravy, toho, jak je to tady hezké," vysvětlovala.

To, že se do rodné země vrátila, si nakonec užívá i zpěvačka, která zastává názor, že všechno zlé je k něčemu dobré, i když chtěla zůstat se syny v Kanadě. "Jsem typ člověka, který si na všem najde to lepší. Nemá cenu si stěžovat, nikdy jsem to nedělala. Člověk může být smutný, nebo veselý, ale teď jsme prostě tady a budeme objevovat, co je tady krásné," krčila rameny. ■